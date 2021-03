Razer produce la sua maschera anti-Covid con luce RGB: “La porteremo sul mercato”

Presentata lo scorso gennaio, Project Hazel – questo il nome della maschera riutilizzabile N95 di Razer – è in fase di produzione e l’azienda conta seriamente di portarla sul mercato.

La maschera include ventilatori a disco attivi, illuminazione Chroma RGB e amplificatore vocale. Inoltre è anche trasparente, ciò significa che permette la lettera del labiale e di riconoscere le espressioni del viso.

“Stavamo pensando, questo è un progetto concettuale e sarà rilevante quando le vaccinazioni e tutto sarà stato implementato – afferma il CEO di Razer Min-Liang Tan in un’intervista a Yahoo Finance – Procederemo per renderlo una realtà e spediremo la maschera intelligente.

La maschera intelligente di Razer ha fatto il suo debutto, decisamente a sorpresa, durante il CES 2021 all’inizio di quest’anno, con ventilatori rimovibili e ricaricabili e un guscio esterno lucido realizzato in plastica riciclata impermeabile e resistente ai graffi.

I ventilatori fungono anche da amplificatori vocali, grazie ai microfoni incorporati all’interno. In questo modo la voce si sente chiaramente anche mentre si indossa la maschera.

L’illuminazione Chroma RGB consente ai due ventilatori di illuminarsi e persino di illuminare automaticamente la bocca quando fa buio, in modo che gli altri possano vederti parlare. Oltre ad essere una maschera intelligente super tecnologica, Razer insiste sul fatto che è anche comoda da indossare grazie ad anelli per le orecchie regolabili.

Razer non si è ancora esposta sul possibile prezzo o la data di rilascio, anche e soprattutto perché la società avrà bisogno di diverse approvazioni e certificazioni da parte della Food and Drug Administration, dei Centers for Disease Control and Prevention o della Occupational Safety and Health Administration. Ciò non sembra però scoraggiare l’azienda, che crede molto in questo progetto.