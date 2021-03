Ultrapop Festival 2021: il panel di chiusura della seconda edizione

La seconda edizione di UltraPop Festival, evento digitale dedicato alla cultura pop, si chiude con un panel dedicato agli eventi fisici e digitali dal titolo Lucca Comics & Games e UltraPop: dagli eventi fisici agli eventi digitali e ritorno. La live sarà una chiacchierata one to one tra Pierpaolo Greco (Editor in Chief – NetAddiction) e Emanuele Vietina, il Direttore Generale di Lucca Crea, che faranno il punto della situazione sulle fiere in Italia.

Nel panel ci si interrogherà se il 2021 segnerà finalmente il ritorno degli eventi e delle fiere dal vivo, come Lucca Comics & Games, o se gli eventi digitali la faranno ancora da padrone. Un ultimo panel che segna una sorta di passaggio di testimone virtuale da UltraPop a Lucca Comics.

Dopo il panel conclusivo ci sarà spazio ancora per un’ultima live che vedrà protagonisti nuovamente Luca Liguori (Direttore Editoriale Movieplayer.it), Antonio Moro (Direttore Editoriale LegaNerd.com), Umberto Moioli (Resp. Editoriale Multiplayer.it) che assieme a Pierpaolo Greco (Editor in Chief di NetAddiction) chiuderanno questa seconda edizione di Ultrapop Festival con un panel in cui ripercorreranno i cinque giorni del festival, ringrazieranno i tanti ospiti e salutando gli spettatori che hanno seguito le numerose live, tirando anche le somme di un evento digitale che anche quest’anno è riuscito ad intrattenere e divertire.

Restate sempre aggiorni sui panel di UltraPop Festival visitando il sito ufficiale. Potete seguire le live sul canale Twitch e recuperarle in differita sul canale YouTube.