L’inconfondibile e inimitabile voce di Francesco Pannofino è protagonista del quinto e ultimo giorno di UltraPop Festival 2021. Il 25 marzo l’evento digitale si apre alle 10:00 con il panel Francesco Pannofino: una voce per mille volti, nel quale il doppiatore di George Clooney e attore di Boris parlerà della sua carriera, rivelando anche aneddoti e retroscena inediti. A moderare l’incontro dell’evento dedicato alla cultura Pop, saranno Valentina Ariete di Movieplayer e Lega Nerd e Giuseppe Grossi di Movieplayer.

Dal doppiaggio di Denzel Washington e George Clooney sino al fenomeno cult di Boris. Con la sua voce e il suo volto amatissimi dal pubblico Francesco Pannofino è uno degli attori più pop della sua generazione. Ne parliamo insieme alla ricerca di aneddoti e retroscena inediti. Questa la descrizione ufficiale dell’appuntamento.

Francesco Pannofino è nato a Pieve di Teco il 14 novembre 1958 ed è un doppiatore, attore e direttore del doppiaggio italiano. È noto e apprezzato soprattutto per aver prestato la propria voce a Denzel Washington (Philadelphia), George Clooney (Tra le nuvole), Kurt Russell (C’era una volta a… Hollywood), Jean-Claude Van Damme (The Commander), Antonio Banderas (Femme fatale), Daniel Day-Lewis (Gangs of New York) e Wesley Snipes (Blade) in interpretazioni significative, tra cui quelle citate tra parentesi.

Francesco Pannofino ha debuttato nel panorama cinematografico nel 1995 con il film Croce e delizia, diretto da Luciano De Crescenzo, e in televisione nel 1998, interpretando un ruolo secondario nella serie tv Lui & Lei. Tra le pellicole da lui recitate citiamo Così è la vita, diretto dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Ogni maledetto Natale, Boris – Il film e Assolo di Laura Morante.

In televisione lo abbiamo visto in Boris, la serie tv italiana che lo vede protagonista nel ruolo del regista René Ferretti, un personaggio indimenticabile tanto quanto la sua interpretazione. L’attore ha preso parte anche ad altre produzioni televisive, ricoprendo ruoli di minore spessore rispetto a quello di Boris. Tra queste esperienze citiamo Un medico in famiglia, Carabinieri, Distretto di Polizia, I Cesaroni, Camera Caffè e L’ispettore Coliandro.

Oltre ad essere il narratore delle storie di Harry Potter (compresi Gli animali fantastici: dove trovarli e Il Quidditch attraverso i secoli) per Audible, ha participato a trasmissioni televisive canore, come Lasciami cantare e Tale e quale show. Francesco Pannofino è anche un meraviglioso attore di teatro e un regista/speaker di programmi radiofonici.

