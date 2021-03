Tesla Model S, un video mostra come funziona la nuova selezione della modalità di guida

Le nuove Tesla Model S sono in grado di selezionare la modalità di guida da sole. Un video mostra come funziona l'eventuale selezione manuale dal touchscreen.

Ad inizio del 2021, Tesla ha presentato le nuove versioni della Model S e della Model X. Tra le novità più chiacchierate c’è la rimozione dei comandi analogici per selezionare la modalità di guida, tra ‘Drive’, ‘Retro’ e ‘Parcheggio’.

Questo perché le nuove Tesla sono in grado di selezionare la modalità di guida in autonomia, sulla base delle informazioni che raccolgono osservando ciò che è attorno al veicolo. Ad esempio, se hai appena acceso l’auto ed il muso è attiguo ad una parete, il software comprenderà che è necessaria una manovra in retro, selezionandola il senso di marcia da solo.

Parlandone con Joe Rogan, Elon Musk ha descritto il processo come molto intuitivo. «Vedrete, gli errori saranno pochi e si potrà facilmente porvi rimedio». Come? Beh, se il software per qualche motivo selezionerà una modalità di guida erronea, il conducente potrà comunque correggere il problema usando il touchscreen dell’infotainment. Secondo Elon Musk le occasioni in cui ciò sarà necessario saranno estremamente sporadiche.

Ok, so this is how u change gears on the new S/X 🤔😎@elonmusk @tesla pic.twitter.com/dXtsSzQBAS — Michael Hsu (@hsumacher) March 24, 2021

Un nuovo video condiviso sui social ha mostrato per la prima volta come funziona questo processo. A quanto pare, è sufficiente spostare nella direzione desiderata una piccola icona con la forma della Tesla. In avanti per la modalità Drive o indietro per la modalità Retro. Tutto qua.

L’icona si trova nel lato sinistro del touchscreen, in modo da essere facilmente raggiungibile dal conducente.

È anche possibile selezionare la marcia neutra direttamente dal touch screen, ma The Verge spiega che quest’ultimo processo è un po’ più macchinoso e richiede l’apertura di un menù a parte.