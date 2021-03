Star Wars, esiste un orologio meccanico a tema Morte Nera

Kross Studio sta per mettere in commercio un orologio meccanico letteralmente a forma di Morte Nera. Costa un botto, ma è fenomenale.

Una cassa in titanio da 45 millimetri, un look bombato e con rifiniture in carbonio, quadrante parzialmente scheletrato che mette in bella mostra gli ingranaggi: l’orologio della Morte Nera prodotto da Kross Studio è un gioiellino del collezionismo che per raffinatezza e costi diventa immediatamente un prodotto di lusso. E senza passare dal Via.

Lo studio di design, rigorosamente svizzero, aveva già proposto uno strepitoso orologio da scrivania a forma di Batmobile alla modica cifra di 29.900 dollari, ma già ve lo anticipiamo: da allora le cifre sono lievitate.

L’orologio da polso si presente, fondamentalmente come un quadrante cavo al cui centro è presente una Morte Nera in miniatura e al cui interno risiede un tourbillon che serve a perfezionare la precisione dei movimenti meccanici dello strumento, offrendo una misurazione perfetta del tempo.

Per preservare l’estetica, le lancette dell’orologio sono costruite perché quella delle ore rappresentati un Imperial-Class Star Destroyer in miniatura, mentre quella dei minuti viene sostituita da un Super-Class Star Destroyer.

La corona di ricarica, solitamente posizionata al fianco della cassa, è stata nascosta dietro all’orologio, in modo che non vada a far sfigurare un design altrimenti impeccabile. Estratta, bastano pochi giri per caricare le molle quanto serve per preservare il movimento degli ingranaggi per almeno cinque giorni.

La produzione verrà distribuita in una tiratura limitata a 10 esemplari, ognuno dotato di una custodia collezionabile assolutamente mozzafiato: una cassa container che replica quella adoperata nel film Rogue One per trasportare i cristalli kyber, quelli adoperati all’interno delle spade laser.

Si tratta di una confezione composta da 700 parti, grande circa 130 centimetri al cui interno sono presenti nove scompartimenti contenenti l’orologio, tre set di cinturini, una fac-simile del cristallo kyber visto nel lungometraggio e compartimenti extra il cui uso è limitato all’immaginazione del proprietario.

Eccoci dunque arrivati al punto dolente: questo piccolo pezzo d’arte viene venduto a 150.000 dollari. Non un prezzo proibitivo, nel settore degli orologi d’alto livello, ma una cifra che comunque è tutt’altro che esigua e che difficilmente si è disposti a pagare per un memorabilia, per quanto mozzafiato.

