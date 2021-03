Boys from County Hell: il trailer della commedia horror

Shudder ha diffuso il trailer del film horror commedia Boys from County Hell, presentato durante il Trieste Science+Fiction Festival.

Presentato al Trieste Science+Fiction Festival il film Boys from County Hell arriverà su Shudder negli Stati Uniti il 22 aprile, e, da poco, ne è stato diffuso il trailer. Si tratta di una commedia horror che mette al centro dell’attenzione, in qualche modo, il popolarissimo Dracula, o comunque una sorte di emanazione.

Qui sotto potete vedere il trailer di Boys from County Hell.

La storia racconta di Abhartach, il vampiro irlandese che sembra essere stato l’ispirazione per il personaggio del Conte Dracula. Il lungometraggio è ambientato nel paese in cui si trova la tomba del vampiro irlandese. Si tratta di un luogo di meta per tanti turisti, che però si troveranno, ad un certo punto, a fare i conti con Abhartach redivivo.

Il film è stato scritto e diretto da Chris Baugh, mentre i protagonisti del cast sono: Jack Rowan (Peaky Blinders), Nigel O’Neill (The Bookshop), Louisa Harland (Derry Girls), Fra Fee (Animals) e John Lynch (The Terror).

Nella recensione di Boys from County Hell riportata su Lega Nerd viene fatta questa descrizione del protagonista vampiro:

Dimenticatevi tutto quello che credete di sapere. Dimenticatevi di aglio, paletto nel cuore, crocifisso, acqua santa e luce del sole. I metodi che abbiamo sempre usato per ucciderli sono frutto della pura fantasia letteraria e cinematografica – viene esplicitamente citato Nosferatu di Murnau – e quindi completamente inutili. La leggenda di Abhartach non è una semplice storia per spaventare i turisti, è una storia vera e a questa bisogna attenersi.

