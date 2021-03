American Horror Story 10: la top model Kaia Gerber nel cast

La top model ed attrice Kaia Gerber si unisce al cast di American Horror Story 10. A rivelare l’ingresso della Gerber nel cast dello show è lo stesso creatore Ryan Murphy con un post sul suo profilo Instagram:

Al momento non è stato rivelato che parte ricoprirà la Gerber, infatti Murphy si è limitato a dare il benvenuto nel cast alla modella e a mostrare tutto il suo entusiasmo. Il ruolo nella serie horror sarà il primo in televisione per Kaia Gerber che, insieme a Macaulay Culkin, è uno dei volti nuovi dello show.

La storia avrà titolo Double Feature, come Ryan Murphy aveva rivelato sempre su Instagram la scorso settimana, e a differenza delle serie precedenti presenterà ben due trame diverse e si svolgeranno una “per mare” e una “sulla sabbia”.

In questi mesi il creatore della serie horror si è divertito a rilasciare vari indizi riguardanti la conclusiva stagione di American Horror Story, tra clip e poster che al momento hanno rivelato ben poco di cosa ci aspetterà nei nuovi episodi.