Alan Turing è il protagonista della nuova banconota da 50 sterline

Infine il Regno Unito paga il suo tributo verso Alan Turing, il matematico che spezzò il codice Enigma dei nazisti, venendo poi punito dalle stesse autorità britanniche per il suo orientamento sessuale. Turing si suicidò a 41 anni mangiando una mela che aveva avvelenato con il cianuro. Nel 2009 il premier Gordon Brown chiese ufficialmente perdono al mondo per il trattamento riservato dal Regno Unito allo scienziato.

Oggi Alan Turing verrà ulteriormente celebrato, diventando il nuovo protagonista della banconota da 50 sterline. La nuova versione della banconota verrà stampata a partire dal 23 giugno. Dietro al ritratto di Turing è presente un’illustrazione della Bomba, la macchina elettronica usata per decodificare i messaggi cifrati dell’Asse.

Come nota The Verge, la banconota è piena di easter egg ed omaggi di varia natura. Ad esempio, la banda di sicurezza in verde ed oro ricorda un microchip, mentre sulla banconota troviamo anche il compleanno di Turing espresso in codice binario.

In sovraimpressione rispetto alla Bomba è anche presente una formula matematica presa da uno dei paper di ricerca più famosi di Turing, ossia ‘On Computable Numbers‘.

This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be