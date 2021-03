William Shatner non ha mai visto un episodio di Star Trek

In una recente intervista, la star di Star Trek, William Shatner ha rivelato di non aver mai visto un episodio del franchise. Creato da Gene Roddenberry, la serie ha debuttato per la prima volta nel 1966 sulla NBC. Ambientata negli anni 2260, l’epopea fantascientifica segue un equipaggio a bordo della nave stellare USS Enterprise, che viaggia attraverso la Via Lattea. Il capitano James T. Kirk (Shatner) guida il gruppo di intrepidi esploratori, tra cui il primo ufficiale Spock (Leonard Nimoy) e l’ufficiale medico capo Leonard McCoy (DeForest Kelley), mentre si imbarcano in una serie di avventure spaziali.

Shatner, che ha compiuto 90 anni questa settimana, ha detto a Jeremy Parsons su People che è troppo “doloroso” vedere se stesso recitare nei panni del Capitano James T. Kirk nella serie, originariamente trasmessa dal 1966 al 1969. Ecco cosa ha detto l’attore:

Non ho mai visto Star Trek. Ci sono molti episodi che non conosco, e non ho visto nemmeno tutti i film.

L’attore ha detto di aver visto uno dei tanti film del franchise, Star Trek V: The Final Frontier, ma solo perché l’ha diretto. Durante la sua esecuzione iniziale, la serie ha lottato con valutazioni basse e alla fine è stata cancellata dopo tre stagioni. Tuttavia, in seguito ha trovato nuova vita, trasformandosi alla fine in un amato fenomeno di cultura pop.

Nell’intervista con People, Shatner ha confessato di evitare di guardare i suoi primi lavori nei panni del celebre protagonista Capitano Kirk perché trova doloroso rivedersi così dopo tanto tempo. L’attore ha anche parlato del suo prossimo film, Senior Moment, che debutterà questa settimana.

Sebbene Shatner appaia preoccupato per la sua interpretazione del capitano Kirk, la sua rappresentazione del leader coraggioso ha indubbiamente plasmato lo stato attuale del personaggio come icona della cultura pop. L’equipaggio della USS Enterprise, incluso il capitano Kirk di Shatner, ha affrontato il pericolo con arguzia, cuore e vitalità, lanciando nuove modalità di narrazione che continuano a influenzare i media che gli spettatori guardano ancora oggi.

