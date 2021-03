The Watergate Girl: Katie Holmes protagonista e produttrice del film

Katie Holmes, attraverso la sua Noelle Productions, ha deciso di realizzare il film The Watergate Girl, adattamento cinematografico dell’autobiografia dell’ex procuratore del Watergate, Jill Wine-Banks, intitolato The Watergate Girl: My Fight For Truth and Justice Against A Criminal President.

Katie Holmes sarà anche protagonista di The Watergate Girl, il film che racconta un momento difficile della storia americana, insieme a quella di una giovane donna che ha cercato di lasciare il proprio segno nel mondo del lavoro, mentre era intrappolata in un matrimonio fallimentare, schiaffeggiata da preconcetti sessisti e nascondeva i suoi segreti. La sua casa è stata svaligiata e i suoi telefoni intercettati.

Jill Wine-Banks è attualmente una analista legale di MSNBC e ha iniziato la sua carriera come procuratore nell’ambito della criminalità organizzata presso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Tutto ciò l’ha portata ad essere selezionata come uno dei tre assistenti procuratori speciali del Watergate incaricati del processo giudiziario contro i massimi assistenti del presidente Nixon.

A quel tempo, la trentenne Jill Wine Volner – questo era il suo nome al tempo – era l’unica donna della squadra che perseguiva i funzionari di alto rango della Casa Bianca. Chiamata “l’avvocato in minigonna” dalla stampa, ha combattuto il sessismo per ricevere il rispetto accordato alle sue controparti maschili – e ha prevalso.

Jill Wine-Banks, in merito al progetto, ha detto:

Sono entusiasta di lavorare con Katie Holmes e sono onorata che la mia esperienza come unica donna del team di prova del Watergate venga condivisa sul grande schermo. Sebbene siano passati quasi 50 anni, la storia della nostra indagine e del nostro processo rimane avvincente e pertinente agli eventi attuali, e il sessismo riflesso nella mia storia si esiste ancora oggi. Spero che questo film apra un dialogo sulle sfide che devono ancora affrontare le donne professioniste.

Katie Holmes ha aggiunto:

Sono rimasta attratta da questa storia perché è rilevante oggi come lo era allora. Le donne cercano costantemente di sfondare questo muro sul posto di lavoro maschile e Jill da sola ha contribuito a rimodellare il processo Watergate. Sono costantemente ispirata da queste forti protagoniste femminili, ed è un mondo che vorrò sempre esplorare.

