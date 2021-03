Tesla, l’accusa: “le telecamere montate nell’abitacolo sono un rischio per la privacy”

Le Tesla di ultima generazione sono dotate di una telecamera interna all'abitacolo, secondo Consumer Report è un rischio per la privacy.

Consumer Report, storica rivista americana, mette nel mirino le telecamere interne delle auto Tesla. Secondo gli esperti intervistati dalla rivista, rischiano di essere un pericolo per la privacy di proprietari e passeggeri del veicolo.

Elon Musk aveva spiegato che le telecamere sono pensate in luce di un possibile futuro servizio di robotaxi. Un domani —questa è la premessa— i proprietari delle auto Tesla potranno decidere di metterle a disposizione di altri clienti, sfruttando la guida autonoma e ricevendo un compenso per ogni corsa effettuata usando la loro auto.

Oggi le telecamere vengono soprattutto usate per verificare che il conducente sia attento e abbia gli occhi sulla strada quando Autopilot è attivo. Altri veicoli usano dei sensori infrarossi per quest’ultimo scopo, ma quelle di Tesla sono delle vere e proprie telecamere.

Ogni volta che un video viene registrato, questo potrà essere visualizzato successivamente. Sicuramente ci possono essere dei limiti legali a chi può accedere ai video e in che modo, ma ci esisterà sempre la possibilità che ci possano accedere anche le compagnie di assicurazione, le forze dell’ordine e le altre parti coinvolte in un eventuale incidente.

sintetizza un consulente dell’Electronic Privacy Information Center.

La telecamera attualmente è presente sulle Model 3 e Model Y più recenti. Si trova all’altezza dello specchietto. La telecamera è spenta di default, ma si accende automaticamente a determinate condizioni, ad esempio quando si attiva la frenata automatica d’emergenza.

Non ci sono molte informazioni su come Tesla utilizzi questi dati, dove vengano conservati e per quanto tempo. Il problema, scrive Consumer Report, è proprio questo.

Nel frattempo, le telecamere delle auto Tesla hanno fatto scattare le preoccupazioni dell’esercito cinese, che ha deciso di bandire i veicoli dell’azienda americana dalle sua basi militari: