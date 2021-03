Telegram ha già raccolto più di 1 miliardo dagli investitori

Telegram ha già raccolto più di 1 miliardo di dollari in investimenti: la corsa verso i 7 miliardi continua, in attesa di nuove forme di monetizzazione.

Telegram ha annunciato ufficialmente di aver già raccolto investimenti per 1 miliardo di dollari. Il grosso arriva dalla vendita di dei titoli di credito. Contestualmente, sono arrivati anche 150 milioni di dollari dal fondo Mubadala e da Abu Dhabi Catalyst Partners. I titoli di credito saranno convertibili, in fase di IPO, in quote dell’azienda.

Non è chiaro chi siano gli altri investitori, il fondatore di Telegram, Pavel Durov, si è limitato a spiegare che Telegram ha venduto dei titoli di credito ad alcuni dei più “grossi ed importanti investitori a livello globale”.

Questo consentirà a Telegram di continuare la sua crescita globale, rimanendo fedele ai suoi valori e mantenendo la sua indipendenza.

continua il fondatore.

La settimana scorsa era emersa la notizia della corsa di Telegram a procurarsi nuovi investimenti, dovendo a sua volta quasi 7 miliardi di dollari ai creditori. Sappiamo che l’app, presto o tardi, introdurrà nuove forme di monetizzazione, soprattutto con l’arrivo delle inserzioni pubblicitarie nei canali più grandi.

Un altro tassello fondamentale nella strategia di crescita dell’app poggia invece sulle dirette audio, su modello Clubhouse. La freature è stata introdotta con un recente aggiornamento: