Il Signore degli Anelli: ecco come è stato scelto Aragorn

Dominic Monaghan che ha interpretato Merry ne Il Signore degli Anelli ha spiegato perchè il ruolo di Aragorn è stato riassegnato poco prima della produzione de La Compagnia dell’Anello. Il ruolo di Aragorn è stato uno dei più importanti dell’intera trilogia e il regista Peter Jackson lo aveva offerto ad alcune star famose. Jackson aveva contattato Daniel Day-Lewis e Nicolas Cage ma entrambi hanno rifiutato.

Anche Vin Diesel fece un’audizione per la parte di Aragorn, ma il ruolo alla fine andò a Stuart Townsend che fu tristemente sostituito pochi giorni prima dell’inizio delle riprese. Nella ricerca di un sostituto, anche Russell Crowe è stato preso in considerazione per il ruolo, ma anche lui ha rifiutato, ritenendo che la parte fosse troppo simile al suo ruolo in Il Gladiatore. A Day-Lewis è stato offerto il ruolo una seconda volta, ma ha rifiutato di nuovo. Infine è stato scelto Viggo Mortensen che ora è irrevocabilmente associato al personaggio e ai film.

Monaghan ha rivelato al Manchester Evening News che è stata una sorpresa per la maggior parte del cast scoprire che il ruolo di Aragorn era stato riassegnato. Al cast è stato detto che Townsend non avrebbe più lavorato a Il Signore degli Anelli, senza spiegarne i motivi. Durante la pre-produzione, Jackson ha iniziato a dubitare della capacità di Townsend di poter interpretare il ruolo di Aragorn a causa della sua giovinezza e, quando ha lasciato la produzione, il resto del cast era sconvolto e non ha potuto contattare Townsend a causa della mancanza di telefoni cellulari disponibili all’epoca in Nuova Zelanda. Le parole di Monaghan: