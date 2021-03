Il Mistero dei Templari: ufficiale la serie reboot per Disney+

Disney+ è ufficialmente al lavoro su una serie TV reboot dedicata a Il Mistero dei Templari, in lingua originale conosciuto come National Treasure. Si tratterà di un telefilm diviso in dieci episodi, e che avrà come protagonista una ventenne di origine latina, il cui nome è Jess Morales.

La giovane Jess, assieme ad i suoi amici, scoprirà la storia misteriosa della sua famiglia, e partirà alla ricerca di tesori perduti, seguendo i passi di Benjamin Franklin Gates, il personaggio interpretato nei film da Nicolas Cage.

A produrre la serie ci sarà Jerry Bruckheimer, mentre sulla sceneggiatura lavoreranno Marianne e Cormac Wibberley. Mira Nair (Queen of Katwe) sarà la regista della serie TV dedicata a Il Mistero dei Templari. Questo progetto si occuperà di far conoscere il franchise ad una nuova generazione.

Ma non si tratta dell’unico progetto in lavorazione a riguardo, perché c’è anche un terzo capitolo della saga cinematografica di National Treasure che verrà sviluppato, e che avrà Chris Bremner come sceneggiatore.

La notizia sui nuovi progetti era stata data circa un anno fa dallo stesso Jerry Bruckheimer, che aveva dichiarato:

Stiamo lavorando ad una serie TV su National Treasure per lo streaming, e stiamo lavorando ad un nuovo film per il grande schermo. Quello per lo streaming avrà un cast giovane, anche se si baserà sugli stessi concetti. Mentre quello per il grande schermo avrà lo stesso cast.

I film su Il Mistero dei Templari sono disponibili su Disney+.