Evan Peters interpreterà Jeffrey Dahmer nella serie Netflix

Evan Peters interpreterà il famoso serial killer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, con Niecy Nash e Penelope Ann Miller.

Evan Peters interpreterà il famoso serial killer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una serie limitata Netflix di prossima uscita. Dahmer è uno dei serial killer più famigerati della storia recente. Tra il 1978 e il 1991, ha violentato, ucciso e smembrato diciassette uomini e ragazzi. Alcuni dei suoi crimini riguardavano la necrofilia e il cannibalismo.

Nell’ottobre dello scorso anno, Netflix ha annunciato la serie Monster. Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie limitata racconterà la storia di Dahmer attraverso gli occhi delle sue vittime. Esplorerà anche il trattamento diverso riservato a persone non di colore e come ciò abbia alla fine cambiato il modo in cui le forze dell’ordine hanno giudicato la situazione. Nello specifico, Monster esaminerà come Dahmer è stato arrestato in almeno 10 occasioni ma non perseguito. È già stato annunciato che il candidato all’Oscar Richard Jenkins interpreterà il padre di Dahmer, Lionel.

Evan Peters interpreterà Dahmer nella prossima serie Netflix. Peters, recentemente visto nella serie Disney+ WandaVision, ha lavorato con Murphy e Brennan per quasi tutte le stagioni di American Horror Story. Il cast di Monster includerà anche Niecy Nash come protagonista femminile. Interpreterà Glenda Cleveland, una vicina di Dahmer che ha notificato alla polizia e all’FBI il comportamento sospetto di Dahmer. Shaun Brown e Colin Ford appariranno in ruoli secondari, con Ford che interpreta una vittima designata che ha avuto la fortuna di sfuggire a Dahmer.

La storia del serial killer è stata raccontata attraverso il cinema e la televisione, con attori come Jeremy Renner e Ross Lynch che lo hanno interpretato. Tuttavia, alcuni spettatori guarderanno con scetticismo Monster: The Jeffrey Dahmer. Nei precedenti episodi di American Horror Story, l’assassino è stato interpretato da Seth Gabel. Murphy e Brennan sono desiderosi di concentrarsi sulle vittime e sugli errori che sono stati commessi.