Zombies 3: Disney annuncia la produzione del terzo film

Disney ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, che il terzo film della serie, incentrato su zombi e cheerleader e intitolato Zombies 3, è in produzione e sta per tornare su Disney Channel. La casa di produzione ha confermato la presenza nel cast di Milo Manheim e Meg Donnelly, i quali riprenderanno rispettivamente i ruoli di Zed e Addison, personaggi già conosciuti in Zombies e Zombies 2.

Ricordiamo che i primi due film hanno ottenuto un grande successo di pubblico, tanto che si sono classificati al primo posto su Disney Channel, tra i bambini dai 6 agli 11 anni e i pre-adolescenti dai 9 ai14, per l’intero anno in cui sono stati rilasciati.

Paul Hoen tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il lavoro basato su una sceneggiatura di David Light e Joseph Raso. Light, Raso e Suzanne Farwell saranno i produttori esecutivi.

Ecco la sinossi ufficiale:

In Zombies 3, Zed e Addison iniziano il loro ultimo anno alla Seabrook High School nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed sta ottenendo, con largo anticipo, una borsa di studio atletica che lo renderà il primo Zombie della scuola a partecipare alla prima gara internazionale di Seabrook per la quale si sta preparando. Poi, all’improvviso, esseri extraterrestri compaiono intorno alla cittadina, provocando qualcosa di inaspettato durante la competizione che doveva essere amichevole.

Lauren Kisilevsky, vicepresidente, Original Movies, Disney Branded Television, ha dichiarato:

Dopo l’enorme successo di Zombies 2, volevamo alzare la posta in gioco in questo terzo film, che sarà anche l’ultimo. Quindi, quando gli ‘stranieri’ scenderanno a Seabrook , il nostro team di cheerleader, zombi e lupi mannari dovrà unirsi per affrontare una minaccia di proporzioni galattiche che potrebbe cambiare per sempre il volto della cittadina.

Nel comunicato di Zombies 3, che Disney ha rilasciato, si legge:

I video musicali dei film hanno accumulato oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni su DisneyMusicVevo.

Infatti la colonna sonora del primo film ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Top Children, al quarto posto nella classifica Billboard Top Soundtrack, al secondo posto nella classifica iTunes Soundtrack e al terzo posto nella classifica degli album di iTunes.

Paul Hoen è noto per aver diretto molti film originali di Disney Channel, tra cui The Luck of the Irish, Tru Confessions, You Wish!, Eddie’s Million Dollar Cook-Off, The Cheetah Girls: One World, Camp Rock 2: The Final Jam, How to Build a Better Boy, and Invisible Sister.

Potrebbe interessare: