23—Mar—2021 / 9:29 AM

Young Montemagno è il protagonista del panel Perché la Marvel al cinema non può funzionare, che si terrà a UltraPop Festival 2021 dalle 18:00 alle 19:00 del 23 marzo. Nell’incontro, condotto dal Direttore Editoriale di Lega Nerd Antonio Moro, Young Montemagno ci racconterà perché ancora oggi i fumetti Marvel non hanno avuto trasposizioni cinematografiche di successo. Ormai gli anni novanta sono finiti e ci chiediamo se il nuovo millennio porterà consiglio nel confezionare dei cinecomics di grande successo. Alla luce dello strapotere della DC… probabilmente no.

Young Montemagno è uno dei nuovi personaggi web più interessanti del panorama italiano: crea delle parodie dei video pubblicati da Marco Montemagno, chiedendosi come sarebbero quei contenuti se fossero ambientati 20 anni fa. Su Facebook, Youtube e Instagram pubblica video brevi (sempre con un filtro rétro, proprio per dare quell’idea di inizio anni duemila), in cui affronta gli stessi temi di marketing che tratta solitamente il “vero” Montemagno, ma venti anni prima.

Ogni video rappresenta una parodia satirica dei contenuti condivisi su YouTube da Marco Montemagno.

Siete pronti ad assistere al panel dedicato al Marvel Universe in cui Young Montemagno ci parlerà del motivo per cui, secondo il suo modo di vedere, gli adattamenti cinematografici dei fumetti Marvel non funzionano al cinema?

