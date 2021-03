Nicola Lagioia è l’ospite del panel di UltraPop Festival 2021 dal titolo La città dei vivi: il delitto come specchio della nostra società. Lo scrittore ci porta sulle tracce di uno dei crimini che più ha sconvolto la nostra Italia nel 2016: il caso Varani. Da questa indagine emerge un tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento. Affrontiamo insieme a lui e a Gabriella Giliberti, Capo Redattore di Lega Nerd e presentatrice dell’incontro, questo doloroso e violento percorso, a partire dal suo libro, intitolato La città dei vivi.

Nicola Lagioia è nato a Bari 18 aprile 1973 ed è uno scrittore e conduttore radiofonico italiano, nonché direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017. Nel pubblica il primo romanzo, intitolato Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi). Nel 2004 è la volta di Occidente per principianti, che gli vale ben due premi letterari ed è edito da Einaudi, come La città dei vivi. In passato ha pubblicato racconti in varie antologie, come Patrie impure (Rizzoli editore) e Periferie, edito da Laterza.

Il romanzo Riportando tutto a casa, edito da Einaudi nel 2009, gli conferisce una notorietà ancora maggiore, anche grazie all’ottenimento del SuperPremio Vittorini, il Premio Volponi e il Premio Viareggio per la narrativa. Il massimo successo lo raggiunge con il libro La ferocia, che gli frutta il Premio Strega nel 2015, al quale però ha voluto rinunciare.

Dal 2010 Nicola Lagioia, il cui panel di UltraPop Festival 2021 è programmato dalle 16:00 alle 17:00 del 23 marzo, diventa conduttore di Pagina3, la rassegna giornaliera delle pagine culturali trasmessa da Rai Radio 3. Dal 2013 al 2015 è tra i selezionatori della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, mentre dal 2017 assume la direzione del Salone internazionale del libro di Torino. Ricordiamo, inoltre, che nel 2020 è stato pubblicato suo ultimo romanzo, La città dei vivi, ed è entrato a fare parte della giuria dei film “In concorso” della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Ecco il nostro canale Twitch per seguire le dirette dei panel e il canale YouTube per recuperare in differita.

Restate aggiornati sui panel di UltraPop Festival 2021.

Potrebbe interessare: