UltraPop Festival 2021 Aldo Giovanni e Giacomo

Da Tre uomini e una gamba a Odio l’Estate (l’ultimo film uscito al cinema), che sancisce oltre vent’anni di carriera del trio, Aldo, Giovanni e Giacomo ripercorrono il loro viaggio nella commedia italiana nel panel intitolato Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini e vent’anni di commedia italiana e organizzato da UltraPop Festival 2021. Presentato da Luca Liguori, Direttore Editoriale Movieplayer.it, e Giuseppe Grossi (Movieplayer.it), l’incontro si terrà dalle 21:00 alle 22:00 di oggi, martedì 23 marzo.

Cataldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti non sono solo attori, ma anche sceneggiatori e registi teatrali, televisivi e cinematografici italiani. Il trio comico ha ottenuto i primi successi di pubblico negli anni ’90 e da allora sono tra i più popolari ed apprezzati attori della commedia italiana.

Il trio si è formato nel 1991, quando Aldo e Giovanni, che si erano conosciuti negli anni ’70 a Milano, incontrano Giacomo e lo invitano a fare degli sketch con loro. In seguito sono stati protagonisti di spettacoli teatrali con Marina Massironi, per poi passare alla televisione nel 1992, debuttando al TG delle vacanze e infine approdare nel mondo del cinema.

Il loro debutto sul grande schermo risale al 23 dicembre 1997 con Tre uomini e una gamba, di cui sono sia registi sia attori protagonisti. Al loro fianco anche Marina Massironi, al tempo già ex moglie di Giacomo Poretti, e Massimo Venier in qualità di sceneggiatore e regista del film. Al film più famoso del trio comico si sono aggiunti i successi Così è la vita, Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack e Tu la conosci Claudia?, quest’ultimo diretto solo da Massimo Venier.

Nel 2006 tornano sul grande schermo con lo spettacolo teatrale Anplagghed al cinema e due anni dopo portano in sala Il cosmo sul comò, un film a episodi diretto da Marcello Cesena. Tra le pellicole più recenti ricordiamo La banda dei Babbi Natale, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Fuga da Reuma Park e Odio l’estate, pellicola che segna il ritrovato sodalizio artistico con Massimo Venier.

Pronti per il panel di UltraPop Festival 2021 con Aldo, Giovanni e Giacomo? Perché il trio ci racconterà il segreto della loro felicità.

