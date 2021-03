Ultrapop Festival 22 Marzo: i panel del secondo giorno

La seconda giornata di UltraPop Festival, evento digitale dedicato alla cultura Pop, sarà ricca di appuntamenti e condita dalla presenza di grandi ospiti.

Si parte alle 10.00 in punto con Il mistero della cripta, tra anni ’80, fumetti e Stephen King, panel dedicato al secondo lungometraggio diretto da Daniele Misischia e con protagonisti Tobia De Angelis e Amanda Campana. I tre saranno ospiti della nostra Gabriella Giliberti per parlare del film e del cinema horror.

Alle 11.00 sarà la volta del primo grande ospite della giornata: il compositore premio Oscar Dario Marianelli. Insieme a Giuseppe Grossi ed Elisa Torsiello il compositore ripercorrerà la sua carriera, passata a comporre colonne sonore per film d’autore e blockbuster.

Si prosegue alle 12.00 con un appuntamento tutto da gustare con Il miglior panettone e il peperone crusco: anteprima sul lievitato lucano che vorrà tutta Italia. Ospiti del panel sono il pasticcere Vincenzo Tiri e l’imprenditore Antonio Cammarota. A condurre Chiara Cavalleris, Direttore Editoriale di Dissapore.it. I tre ci parleranno della sperimentazione dietro un lievitato con cioccolato e peperone crusco, nuovo prodotto che vi presentiamo in anteprima.

Alle 13.00 panel tutto al femminile con N.E.R.D.D.: Non è roba da donne: di stereotipi, gender gap e discriminazione. Osspiti della nostra Gabriella Giliberti saranno le giornaliste Margherita Bordino e Fabrizia Malgieri, la Creator Digitale Fjona Cakalli e l’esperta di videogmae Giordana Moroni di multiplayer.it. Le quattro ragazze metteranno in evidenza come ancora oggi ci siano campi dell’entertainment in cui le donne vengono ancora considerate come l’estraneo, l’intruso, una figura entrata non per i suoi meriti.

Alle 14.00 sarà la volta di Children of Silentown: un’affascinante avventura dark. Il panel condotto da Vincenzo Lettera (Multiplayer.it) vedrà ospiti la creator Francesca “Fraffrog” Presentini e lo sviluppatore Piero Dotti di Elf Games. Un incontro che ci farà conoscere l’avventura dark sviluppata in collaborazione con Fraffrog e che vede protagonista Lucy, una bambina alle prese con delle misteriose sparizioni che stanno avvenendo nel suo piccolo villaggio.

Alle 15.00 spazio alla scienza con Gli alberi che parlano. A condurre il nostro Alessio Vissani che intervisterà Antonio Brunori, Dottore forestale, Segretario generale PEFC Italia. Il panel sarà incentrato sull’esperimeno Tree Talker, che ci farà capire come comunicano gli alberi, quali sono le criticità e le situazioni attuali riguardante il cambiamento climatico. Analizzeremo attraverso la vita degli alberi anche il tema dell’ecosostenibilità e il diventare cittadini “attivi” per poter in qualche modo arginare questa terribile piaga climatica che ci sta affliggendo.

UltraPop Festival prosegue alle 16.00 con Enel X: dal Motorsport elettrico alla ricarica intelligente. L’appuntamento condotto da Antonio Moro, Direttore Editoriale di LeganNerd.com, vede ospite Marco Santini, Enel X e-Mobility Communications Specialist. L’appuntamento ci farà scoprire le tante attività della società del gruppo Enel dedicata alle tecnologie e soluzioni elettriche innovative.

Alle 17.00 Vincenzo Lettera (Multiplayer.it) e dei suoi ospiti Gaetano Caltabiano (Art Director) e Giacomo Masi (Narrative Director) scopriremo Batora – Lost Heaven. Durante il panel ci verrà presentato il nuovo e frenetico action RPG sviluppato da Stormind Games ed ispirato alla fantascienza anni ’50.

Alle 18.00 sarà la volta del secondo grande ospite di giornata, ovvero il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. La coppia composta da Gabriella Giliberti (LegaNerd.com) e Luca Liguori (Direttore Editoriale Movieplayer.it) ci porteranno alla scoperta del cinema di Salvatores, eclettico regista che ha sperimentato vari generi cinematografici, dal dramma più nero alla commedia cinica, fino al cinecomic e al cyberpunk.

Alle 19.00 il panel dal titolo Dinosauri: perché li amiamo così tanto? Alessio Vissani (LegaNerd.com) insieme ai suoi ospiti Alessandro Carpana (Paleontologo), Sante Mazzei (Illustratore) e Massimo Sandal (Biologo e scrittore) faranno un viaggio nel mondo dell’evoluzione, della genetica e dei dinosauri. Ci verranno spiegati i metodi di scavo dei paleontologi e mostrati i colori e le forme reali dei dinosauri più conosciuti cercando di far capire ancora quanti stereotipi ci siano.

Alle 20.00 il panel dedicato alla mitica Lara Croft. In Tomb Raider: la Storia di Lara Croft attraverso le sue voci ripercorreremo la storia e le avventure del noto personaggio con le sue voci italiane: Elda Olivieri e Benedetta Ponticelli. Il panel sarà presentato da Raffaele Staccini (Multiplayer.it) e dal doppiatore Federico Maggiore.

Alle 21.00 spazio ai fumetti con La profezia di Zerocalcare – Storia di una promessa mantenuta. Il nostro Giovanni “Zeth” Zaccaria intervisterà il noto fumettista romano, voce di una generazione precaria e insicura, che si appresta a fare il suo debutto nell’animazione su Netflix. Ospiti saranno anche Caterina Marietti e Michele Foschini di Bao Publishing.

La giornata si chiuderà alle 22.00 con Generazione Z: i volti esplosivi della serialità e cinematografia italiana. Ospiti di Gabriella Giliberti (LegaNerd.com) e Paolo Di Lorenzo (Responsabile editoriale Tvserial.it) saranno la madrina del festival Ludovica Martina, Fotinì Peluso e Rocco Fasano. Alla scoperta di tre giovani e promettenti attori.

