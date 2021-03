UltraPop Festival 2021: Zerocalcare dal fumetto all’animazione

22—Mar—2021 / 9:03 AM

La seconda giornata di UltraPop Festival vedrà tra i suoi ospiti il fumettista romano ZeroCalcare, il quale racconterà il suo passaggio dal fumetto all’animazione per Netflix con la serie Strappare lungo i bordi. Il panel dal titolo La profezia di Zerocalcare – Storia di una promessa mantenuta sarà condotto da Giovanni “Zeth” Zaccaria e vedrà opsiti oltre al disegnatore anche Caterina Marietti e Michele Foschini di Bao Publishing. Appuntamento a partire dalle 21.00.

Grazie al suo blog ed ai suoi numerosi libri il noto fumettista, al secolo Michele Rech, è divenuto in breve tempo uno degli autori più noti ed amati dal grande pubblico, grazie alla sua grande (auto)ironia e a storie in cui tutti possono riconoscersi. Zerocalcare ha saputo divenire voce di una generazione precaria e insicura che si rivedono nelle disavventure che racconta nei suoi fumetti. Non è un caso che ogni firmacopia che lo vede protagonista sia un vero e proprio evento.

Dopo anni di collaborazioni con radio e riviste nel 2011 pubblica il suo primo libro a fumetti dal titolo La profezia dell’armadillo, a cui seguono negli anni ben undici libri, tra raccolte delle vignette pubblicate sul blog come Ogni maledetto lunedì su due e L’elenco telefonico degli accolli, reportage come Kabane Calling o storie originali come il fumetto zombie Dodici o gli autobiografici Un polpo alla gola e Dimentica il mio nome.

Restate sempre aggiorni sui panel di UltraPop Festival visitando il sito ufficiale. Potete seguire le live sul canale Twitch e recuperarle in differita sul canale YouTube.

Potrebbe interessarti: