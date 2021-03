My Hero Academia: il manga è entrato nell’arco conclusivo

My Hero Academia, manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, è entrato nell’arco conclusivo. A rivelare che la storia di Izuku Midoriya e dei suoi amici ha iniziato l’inesorabile cammino verso la conclusione è stata Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, su cui il manga viene pubblicato. Il numero 16 della rivista giapponese riporta che il capitolo 306 segna l’inizio dell’arco narrativo conclusivo il cui titolo è The Final Act Begins. Di seguito la copertina:

Il manga ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2014 ed ha riscosso un immediato successo. Nel 2016 è arrivata la serie TV, di cui attualmente le stagioni sono disponibili su Netflix e VVVVVID e in formato Home Video, e due film a cui seguirà un terzo capitolo cinematografico.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Fin dalla più tenera età Izuku Midoriya voleva diventare un supereroe come il suo idolo All Might, simbolo di pace mondiale. La sete di grandi imprese e l’ardore di giustizia lo hanno portato ad allenarsi con lui fino a ricevere l’Unicità “One For All”. Da “Deku” imbranato e senza poteri a detentore di una forza esplosiva, Midoriya ora fa parte della “Hero Academy”, frequentata da coteanei dotati di poteri strabilianti. Durante un allenamento, il gruppo di studenti incontra per la prima volta i nemici “Villain”: la seconda stagione riprende da questo punto.