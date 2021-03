Il Corvo: il concept art di Tom Hiddleston come Eric Draven nel reboot mai fatto

Bloody Disgusting ha rivelato dei concept art esclusivi dedicati ad un reboot mai fatto de Il Corvo, che avrebbe dovuto avere come protagonista Tom Hiddleston. A parlarne in un lungo approfondimento è stato il regista del progetto mancato, F. Javier Gutierrez.

In uno degli articoli dedicati sono stati ripresi i concept art ufficiali del personaggio protagonista de Il Corvo che avrebbe interpretato Tom Hiddleston, ma, dopo che il nome dell’attore è sfumato dalle candidature, il nome più papabile era quello di Luke Evans. Perciò sono disponibili entrambi i concept art.

Quello più fedele all’originale sembra essere proprio il concept art di Tom Hiddleston. Nell’articolo di Bloody Disgusting è stato sottolineato come l’intenzione della produzione era quella di mantenere il look di Eric Draven il più simile possibile a quello del character del fumetto di James O’Barr.

Il progetto entrò in fase di sviluppo intorno al 2013, e Tom Hiddleston era stato scelto per fare da protagonista sull’onda del successo del suo Loki in Thor. Ma, alla fine, il progetto di Gutierrez naufragò, così come è accaduto anni dopo per Il Corvo che avrebbe dovuto avere come protagonista Jason Momoa.

