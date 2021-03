Burberry è un’azienda di moda britannica meglio nota per i suoi trench coat, i cappotti antipioggia che si adoperavano originariamente nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, il brand non si fa tuttavia problemi a rimaneggiare i suoi prodotti in maniera più ludica, se un tale approccio serve a creare un paio di skin per un popolarissimo gioco cinese.

Ecco dunque che l’inconfondibile combinazione di panno beige e fodera tartan finiscono con il fasciare il corpo di Yao, personaggio del MOBA per telefonia Honor of Kings, di proprietà di Tencent. Si tratta di un titolo tanto popolare che l’azienda produttrice ha dovuto in passato porre dei limiti sull’accesso ai server, con gli sviluppatori che stimano che in nel novembre del 2020 il gioco fosse abitato da 100 milioni di utenti.

La gabardina tipica di Burberry, introdotta dal fondatore Thomas Burberry e disegnata per proteggere l’indossatore dagli elementi metereologici, veste alla perfezione il personaggio Yao, la quale personifica nel ruolo di protettrice dei suoi compagni di squadra,

ha comunicato l’azienda con uno statement.

Le due skin, pensate dall’italianissimo designer di Burberry Riccardo Tisci, rappresentano “lo spirito della natura” e saranno disponibili per l’acquisto per gli utenti cinesi, anche se non sono ancora state fornite delle date specifiche a proposito del loro upload.

