Dwayne Johnson vuole mantenere alto l’interesse per la Justice League di Zack Snyder e ci riesce postando sul suo profilo Instagram ufficiale un video che rivela la prima pagina della sceneggiatura di Black Adam. Attraverso il social network The Rock sta cercando di far sapere ai fan della DC Films cosa sta per succedere nel film di cui l’attore è protagonista.

Ecco le parole della pagina di apertura della sceneggiatura di Black Adam, riportate da Dwayne Johnson nella didascalia del video:

Bene, mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno. E dire al mondo che va tutto bene. Ma proverò a portare via un po’ di quella oscurità sulla mia schiena. Finché le cose non saranno più luminose… io sono Man in Black. #ba

Tra l’altro, Dwayne Johnson fa sapere ai fan che Black Adam è a sole 3 settimane dalle riprese. Nel segmento più lungo del video, The Rock condivide il fatto che a mezzanotte sta rivedendo la sceneggiatura:

Volevo mostrarvi la pagina di apertura del mio copione – che guardo ogni volta quando lo apro. Ho memorizzato queste parole per anni e anni ormai. Ma vi dà un esempio di chi è Black Adam – e chi è Black Adam per il mondo dell’Universo DC. Ma anche, penso, di chi è Black Adam negli universi dei supereroi. In questo caso si tratta del DC Universe, ma include anche l’universo dei supereroi Marvel. Non sto dicendo che ci sarà un mashup, non lo sto dicendo. Ma il DC Universe e il Marvel Universe ora sono messi in guardia.

The Rock conclude il video ringraziando i fan per il loro sostegno e brindando con un bicchiere della sua Teremana Tequila a un “eroe di qualità che tutti possiamo apprezzare. Da generazioni. Questa è la speranza”.

Black Adam non ha ancora una data di uscita ufficiale. Nel cast del film sono presenti Noah Centineoas Atom Smasher; Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman; Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone; con Marwan Kenzari (The Old Guard) e Sarah Shahi (Person of Interest) in ruoli sconosciuti.

