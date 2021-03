È stata diffusa da TVLine la prima immagine dal set di Leverage: Redemption, che mostra gli attori James Marsters e Christian Kane in un campo da golf. La serie tv poliziesca originale è andata in onda su TNT dal 2008 al 2012 ed era interpretata da Timothy Hutton, Beth Riesgraf (Parker), Aldis Hodge (Alec Hardison), Gina Bellman (Sophie Devereaux) e Christian Kane nel ruolo di Eliot Spencer. Il revival, intitolato Leverege: Redemption e di cui è uscita la prima immagine dal set, andrà in onda per una stagione composta da 13 episodi.

Nella serie tv originale Timothy Hutton interpreta Nathan Ford, un investigatore assicurativo che comincia a gestire pratiche in modo anti-convenzionale. Insieme a uno staff di abili truffatori e ladri, Ford sconfigge ricchi criminali, colletti bianchi, per conto di un giovane ragazzo, in una nobile missione semi-legale alla Robin Hood. Eliot (Christian Kane) è il braccio destro, il muscolo, la forza della squadra. Parker, Alec e Sophie sono rispettivamente conosciuti come “The Thief”, “The Hacker” e “The Grifter”.

Lo scorso aprile Amazon Studios aveva annunciato il revival della serie tv per IMDb TV, il suo canale di video in streaming recentemente acquisito. Quasi tutti i membri del cast principale tornano in Leverage: Redemption, inclusi Kane, Riesgraf, Hodge e Bellman. Non vedremo invece nel revival Timothy Hutton.

James Marsters apparirà solo come guest star nello spin-off di Leverage e vestirà i panni di Carl, un truffatore di country club. Le riprese della nuova serie tv sono state girate a New Orleans lo scorso agosto. Insieme a Marsters, il revival vede tra le new entry del cast Noah Wyle (Falling Skies) e Breanna Casey (Streghe).

Come descritto da John Rogers, co-creatore dell’originale Leverage, Noah Wyle interpreterà un avvocato aziendale “in conflitto” con se stesso, che ritrova una coscienza dopo aver realizzato che sta lavorando per la squadra sbagliata. Quest’ultimo dirigerà anche due episodi della prima stagione dello spin-off.

Breanna Casey è stata scelta per il ruolo della sorella adottiva di Hardison, che ha una comprovata esperienza nell’usare le sue abilità informatiche per scopi sub-legali. Anche il produttore esecutivo Dean Devlin si è unito al progetto, che secondo lui è una “rivisitazione della premessa originale”.

Nonostante l’espressione divertita di Eliot, nella prima immagine dal set di Leverage: Redemption quest’ultimo sta lavorando per fermare il subdolo piano del personaggio interpretato da James Marsters, Carl. Entrambi i personaggi – Eliot e Carl – rubano ai ricchi, che a loro volta rubano ai poveri, ma le intenzioni egoistiche di Carl rendono chiaro il confine etico e morale di Eliot.

