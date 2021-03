Twitter, video YouTube riproducibili direttamente nei tweet

Ad oggi, quando un utente inserisce un link ad un video YouTube in un tweet, facendo click su quel collegamento si viene reindirizzati al sito di YouTube.

Una soluzione effettivamente un po’ macchinosa e frustrante se non si desidera abbandonare la piattaforma social e al tempo stesso guardare il video. Insomma, le due cose al momento però non vanno d’accordo.

E così Twitter sta pensando ad una nuova funzione, al momento in fase di test su iOS, che permetterà di guardare direttamente i video di YouTube postati sul social dei cinguettii, senza uscire.

Twitter ha condiviso una GIF che mostra il funzionamento dell’aggiornamento:

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021