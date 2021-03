James Gunn rivela i suoi film horror preferiti

James Gunn da diversi anni viene associato a I Guardiani della Galassia, ma, il regista e produttore ha lavorato anche a diversi progetti horror, come L’Alba dei Morti Viventi di cui ha scritto la sceneggiatura, Slither di cui è stato regista, e Brightburn, in cui ha lavorato come produttore. Il regista ha approfittato di una domanda fatta su Twitter da Bloody Disgusting per elencare tutti i suoi film horror preferiti.

Riguardo agli anni Sessanta Gunn ha citato: La notte dei Morti Viventi, Uccelli, Rosemary’s Baby e L’occhio che Uccide. Per quanto riguarda i lungometraggi degli anni Settanta ha menzionato: L’invasione degli Ultracorpi, Wampyr, Brood – La covata malefica e Lo Squalo. Mentre per quanto riguarda gli anni Ottanta ha citato: La Cosa, La Casa 2, Essi Vivono e La Mosca.

Sui film degli anni Novanta Gunn ha una sola particolare preferenza: Audition di Takashi Miike. Passando agli anni Duemila i preferiti del regista sono: The Host, 28 Giorni Dopo, Saw e Two Sister.

Insomma, James Gunn sembra essere un grande appassionato di horror. Tra i suoi progetti futuri dedicati a questo genere ci potrebbe essere il sequel di Brightburn. Gunn sta attualmente lavorando alla serie TV su Peacemaker.