Instagram sta lavorando ad una versione del social per i minori di 13 anni

Dopo Messenger Kids, Facebook vuole aprire anche le porte di Instagram ai minori di 13 anni: lo farà con una versione del social network creata ad hoc per loro.

19—Mar—2021 / 11:52 AM

Facebook sta lavorando ad una versione per minori di 13 anni di Instagram. A confermarlo – dopo le prime indiscrezioni riportate di BuzzFeed News – è lo stesso Adam Mosseri, N.1 del social network.

Mosseri ha spiegato che l’azienda è consapevole che molti bambini vorrebbero poter usare Instagram e che sta lavorando ad un modo per accontentarli, costruendo allo stesso tempo un ambiente sicuro e compatibile con le – estremamente stringenti – norme americane ed europee sulla profilazione dei preadolescenti.

La soluzione potrebbe essere quella di creare una versione di Instagram pensata per i giovanissimi o i ragazzini, dove però i genitori avrebbero la massima trasparenza e controllo sull’account. È una delle possibilità che stiamo esplorando in questo momento.

ha spiegato Mosseri. Oggi l’iscrizione ad Instagram è preclusa ai 13 anni. Peraltro, proprio questa settimana Instagram ha annunciato un ricco pacchetto di nuove misure di sicurezza a difesa dei più giovani — che non potranno più ricevere messaggi da maggiorenni che non seguono. Il social ha anche annunciato un nuovo algoritmo – ancora non attivato – che dovrebbe riconoscere e bloccare i tentativi dei più giovani di creare un account.

Facebook, ricorda poi lo stesso Mosseri, ha già un prodotto progettato per permettere anche ai più piccoli di mantenersi in contatto con i loro amici: si chiama Messenger Kids.

Per Facebook la priorità assoluta è quella di assicurarsi che l’ambiente di un eventuale Instragram Kids sia estremamente sicuro e privo di possibili minacce. Ma non solo, negli USA una legge – il COPPA – impedisce la profilazione dei bambini. Un prodotto di questo tipo sarebbe virtualmente impossibile da monetizzare – almeno con gli strumenti tradizionali – ma permetterebbe all’azienda di creare una fidelizzazione anche nei consumatori più giovani.