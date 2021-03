Google Chrome mette i sottotitoli a video e audio con Live Caption

Il colosso tech ha annunciato, nelle scorse ore, che il suo browser web Chrome sarà in grado di sottotitolare qualsiasi audio e video riprodotto al suo interno. Sia su computer che su dispositivi mobili.

La funzione Live Caption, è già disponibile su Android (da 10 in poi) e consente trascrizioni su schermo di qualsiasi contenuto riprodotto attraverso il sistema audio dello smartphone. Ora la feature è stata però trasferita anche in Chrome.

La novità non solo andrà ovviamente a beneficio di persone non udenti o con problemi di udito, ma potrà essere utile anche semplicemente in situazioni in cui sarà impossibile accendere gli altoparlanti.

I sottotitoli di Chrome non funzioneranno solo per siti Web o player di video online, ma saranno anche disponibili per i file locali salvati sul disco rigido se questi vengono aperti all’interno del browser.

A detta di Google, questi sottotitoli in tempo reale e generati automaticamente funzioneranno “su siti social e video, podcast e contenuti radiofonici, librerie video personali (come Google Foto), lettori video incorporati e la maggior parte dei servizi di chat audio o video basati sul web”.

Inoltre, i sottotitoli vengono generati sul dispositivo e funzionano anche offline, quindi non sarà necessaria una connessione internet permanente per funzionare. Si può abilitare accedendo alla sezione Accessibilità nella sezione Avanzate nelle impostazioni del browser. Per ora è però supportata solo la lingua inglese.