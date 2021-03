Apple Store: sei particolarmente gentile? La riparazione è gratis (o quantomeno così dice un video virale)

A quanto pare essere molto gentili è (o forse era) una condizione necessaria e sufficiente per poter ottenere una riparazione completamente gratuita presso gli Apple Store. Anche quando il danno – almeno sulla carta- sarebbe fuori garanzia.

Lo ha raccontato una ex dipendente di Apple in un video che è rapidamente diventato virale su TikTok. «Lavoravo per Apple. Quindi, la cosa più importante: i clienti maleducati, abbiamo davvero avuto un sacco di psicopatici in negozio… se sei maleducato con buona probabilità il tuo problema verrà comunque sistemato, ma dovrai pagare per ciò», ha raccontato l’utente @Tanicornerstone.

Fin qui nulla di sorprendente, quantomeno per chiunque abbia lavorato nel settore retail. Per quanto folle e antipatico possa essere il cliente, c’è poco che si possa fare: va servito anche lui. Quello che è più interessante e insolito arriva dopo: Apple premia i clienti più gentili e pazienti.

Moltissime persone venivano con i loro iPhone danneggiati dall’acqua e purtroppo non è possibile sostituire gratuitamente. Ma ci sono delle eccezioni.

Ogni dipendente di Apple, spiega la ragazza, ha a disposizione un tot di riparazioni gratuite e fuori garanzia da offrire alla clientela. Sono limitate e possono essere regalate a discrezione dell’impiegato. In genere sono riservate ai clienti molto gentili o che hanno evidentemente bisogno di un aiuto. Apple le chiama riparazioni ‘Surprise e delight‘.

Il video ha raccolto molti commenti e testimonianze discordanti. Alcuni dipendenti attuali, ad esempio, sostengono che la ragazza abbia confuso policy e pratiche diverse, molte delle quali non più in vigore, mentre molti altri utenti hanno raccontato di essere stati effettivamente premiati per la loro gentilezza, ricevendo delle riparazioni gratuite a cui non avrebbero avuto diritto. Potete farvi una vostra opinione guardando il video originale, che trovate in apertura a questa news.