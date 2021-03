Venom 2: l’uscita al cinema è posticipata a settembre 2021

Sony ha posticipato di ben tre mesi l'uscita al cinema di Venom 2. Nonostante ciò l'ordine di rilascio del Sony Pictures Universe of Marvel Characters non cambierà.

Sony ha deciso di posticipare (di tre mesi) ufficialmente l’uscita al cinema di Venom 2: Let There Be Carnage (Venom: La furia di Carnage il titolo in italiano). Il film, diretto da Andy Serkis, sarà disponibile, salvo ulteriori ritardi a causa del virus, a settembre 2021. Protagonista del sequel è nuovamente Tom Hardy, che interpreta il popolarissimo antieroe della Marvel alimentato dal simbionte.

Il successo del primo film di Venom ha spinto Sony a sviluppare altri spin-off sui cattivi di Spider-Man, ma il titolo più atteso è proprio quello di Venom 2, film pubblicizzato anche nella scena post-credit dell’originale, dove è apparso Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady per stuzzicare i fan, che ora aspettano la prossima apparizione di Carnage.

Il titolo di Venom: Let There Be Carnage chiarisce che il suddetto personaggio avrà un ruolo centrale nel sequel e ciò rende l’attesa ancora più difficile da digerire, anche visto che la data di uscita al cinema è stata posticipata di ben tre mesi: il 17 settembre 2021. Questo è il giorno in cui Sony rilascerà nelle sale Venom 2, che inizialmente doveva uscire il 25 giugno 2021.

Anche se l’uscita al cinema di Venom 2 è stata posticipata, l’ordine di rilascio del Sony Pictures Universe of Marvel Characters non è cambiato. Il sequel uscirà prima di Spider-Man: No Way Home – forse a causa di un cameo in Olanda presente nel film di Andy Serkis – e prima di Morbius.

