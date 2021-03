Poker Face: la nuova serie tv di Peacock è in fase di sviluppo

La serie tv Poker Face, di genere drama-mistery, diretta da Rian Johnson e interpretata da Natasha Lyonne, è ufficialmente in fase di sviluppo presso Peacock. Rian Johnson è già conosciuto per i suoi recenti crediti come sceneggiatore e regista di Knives Out e Star Wars: The Last Jedi, ma Poker Face rappresenta il primo progetto televisivo da lui scritto. Secondo Variety, Natasha Lyonne non parteciperà alla serie tv solo in veste di protagonista, ma sarà anche produttrice esecutiva del progetto targato Peacock, insieme allo stesso regista.

Non conosciamo ancora i dettagli in merito alla storia di Poker Face, ma sappiamo che Johnson ha ricevuto una nomination per la migliore sceneggiatura originale per Knives Out agli Academy Awards del 2020, un film che ha raggiunto i 300 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nel 2019 Lyonne, invece, è stata la protagonista e produttrice esecutiva della serie tv Netflix Russian Doll, ottenendo un totale di 13 nomination agli Emmy Award per lo show, tra cui Miglior attrice in una commedia. Di conseguenza, anche vista la loro esperienza, possiamo aspettarci una serie tv, composta da 10 episodi della durata di un’ora ciascuno, “fuori dall’ordinario”, come ha dichiarato anche Peacock.

La serie tv Poker Face è stata descritta da Rian Johnson come un “mistero divertente, incentrato sui personaggi e basato sul caso della settimana”.

