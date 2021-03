King of the Hill, revival: le trattative sono in corso

Sono in corso le trattative per realizzare il revival di King of the Hill, l’amata sitcom animata per adulti creata da Mike Judge e Greg Daniels.

Sono in corso delle trattative per realizzare il revival di King of the Hill, l’amata sitcom animata per adulti creata da Mike Judge (Silicon Valley) e Greg Daniels (The Office). La serie ha debuttato per la prima volta su Fox nel 1997 ed è andata in onda per 13 stagioni, fino al suo finale nel giugno 2009. King of the Hill segue una famiglia tutta americana (gli Hills) che vive nella città immaginaria di Arlen, in Texas, mentre sopporta le prove e le tribolazioni della vita di una piccola città.

Conosciuta per la sua sensibilità comica, fondata e realistica, la sitcom animata originale era un’alternativa (un po’ meno folle) della domenica sera ai Simpson. Ricordiamo, tra l’altro, che Greg Daniels si è dedicato per anni alla scrittura de I Simpson, per poi dedicarsi a creare King of the Hill con Mike Judge, il quale aveva già raccolto consensi con la sua serie di MTV, Beavis and Butt-Head, di cui forse arriverà presto un revival.

Slashfilm riporta che lo scrittore Brent Forrester ha recentemente rivelato in un AMA su Reddit che Judge e Daniels sono in “trattative a caldo” per il riavvio della sitcom. L’ex capo sceneggiatore dell’originale, Forrester, ha affermato che non solo si vuole realizzare il progetto, ma anche che i personaggi della sitcom avranno 15 anni in più rispetto alla loro apparizione precedente, in quanto il revival sarà ambientato 15 anni dopo l’originale, aggiungendo inoltre che la nuova versione sembra “tremendamente buona”.

