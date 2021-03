Justice League: i fratelli Russo entusiasti della Snyder Cut

I fratelli Russo hanno inviato tramite Twitter un messaggio a Zack Snyder, in cui hanno dimostrato il loro entusiasmo per la Snyder Cut di Justice League.

Sembra che Zack Snyder abbia trovato dei nuovi ammiratori per la sua Justice League nei fratelli Russo. Proprio così, i registi dei film dedicati agli Avengers hanno dimostrato la loro passione per i supereroi, e per l’universo DC Comics, inviando un tweet a Zack Snyder.

I Russo hanno scritto nel post al regista:

Da maniaci di supereroi quali siamo, siamo entusiasti che la tua visione si sia finalmente concretizzata. Massimo rispetto. Ce lo vedremo insieme a tutti gli altri.

Insomma, tra grandi registi che hanno lavorato a importanti cinecomics c’è molto rispetto reciproco, e, soprattutto, c’è condivisione di passione. Ricordiamo, infatti, che sia Zack Snyder che i fratelli Russo sono grandi appassionati di fumetti, e di comics sui supereroi.

La Zack Snyder’s Justice League è disponibile sia su Sky che su NOW TV. Si tratta di un lungometraggio di ben quattro ore in cui il regista di Batman v Superman ha cercato di proporre la sua visione originale (e non solo) del film uscito nel 2017, rimaneggiato da Joss Whedon.

Molti appassionati si stanno già chiedendo se vedremo un Justice League 2, ma questo solo il tempo saprà dirlo. Nel frattempo godiamoci la Snyder Cut.