Uma Thurman si è unita al cast di Hollywood Stargirl, il sequel della pellicola uscita nel 2020 su Disney+. Il primo film era un dramma romantico, rivelatosi uno dei primi successi rilasciati direttamente in streaming sulla piattaforma. La protagonista Grace VanderWaal e la regista Julia Hart torneranno nel sequel, affiancate dall’attore Elijah Richardson e dal compositore-musicista Michael Penn, il quale sta scrivendo ed eseguendo la musica originale per il film.

Ricordiamo che la prima pellicola, rilasciata su Disney + il 13 marzo 2020, rappresentava un adattamento del romanzo best seller di Jerry Spinelli e raccontava la storia di un ragazzo che vive a Mica, in Arizona. Quest’ultimo non desidera altro che un’esistenza anonima, ma la sua vita viene sconvolta quando incontra e si innamora di una ragazza insolita e colorata di nome Stargirl.

Il sequel invece seguirà il viaggio di Stargirl fuori dalla cittadina di Mica, dove l’aspetta un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Uma Thurman in Hollywood Stargirl interpreterà Roxanne Martel, una musicista che la la protagonista ammira e incontra nel suo viaggio.

A scrivere la sceneggiatura del sequel Disney sono Julia Hart e Jordan Horowitz, che avevano già scritto quella del primo adattamento insieme a Kirsten Hahn. Ellen Goldsmith-Vein e Lee Stollman tornano come produttori per la Gotham Group, mentre Horowitz produrrà per la società di cui è proprietario insieme a Hart, la Original Headquarters. Hahn e Spinelli sono produttori esecutivi del film.

Uma Thurman è attualmente impegnata con la produzione della serie tv Suspicion, ordinata da Apple TV+. Si tratta di un thriller basato sulla serie israeliana False Flag. L’attrice di recente è apparsa anche al fianco di Robert De Niro nella commedia Nonno questa volta è guerra e nel fantasy horror di Netflix Chambers, con Tony Goldwyn.

