Starz ha diffuso il primo trailer della docuserie Confronting a Serial Killer, composta da 5 episodi e diretta da Joe Berlinger (Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel). La serie debutterà su Starzplay il 18 aprile. La storia è incentrata sulle vicende di Samuel Little, il serial killer più mortale nella storia americana, poiché si dice che abbia ucciso quasi 100 persone nel corso di quattro decenni. La docuserie di Starz si propone di gettare nuova luce sui suoi atroci crimini.

Quando il progetto stato annunciato, Joe Berlinger aveva affermato:

Era importante per me e per tutti coloro che hanno lavorato alla docuserie che mettessimo a fuoco l’impatto devastante che i pregiudizi nel nostro sistema giudiziario possono avere sui gruppi sottorappresentati, in particolare sulle donne di colore. Seguiamo Jillian nella sua ostinata ricerca della giustizia per alcune delle vittime di Sam e per i cari che hanno lasciato, dando voce, nome e identità a coloro che erano stati in gran parte dimenticati.

La serie di Starz, Confronting a Serial Killer, di cui sopra potete vedere il primo trailer rilasciato, racconta la storia della relazione senza precedenti tra l’acclamata autrice di best seller e memoirist del New York Times Jillian Lauren (Some Girls: My Life in a Harem) e il serial killer più prolifico della storia americana, Samuel Little, e la sua corsa contro il tempo per identificare le vittime dell’omicida prima che sia troppo tardi (Little recentemente è morto in prigione all’età di 80 anni, dopo aver evitato che la giustizia facesse il suo corso per decenni).

Lauren scopre i segreti più oscuri di Little e aiuta le forze dell’ordine a risolvere una moltitudine di casi di omicidio a freddo, mentre lotta per riconciliare la sua storia di dipendenza e abuso con la sua missione odierna di restituire le identità di corpi senza nome e donne dimenticate. Mentre scivola più a fondo nel suo mondo sordido, Jillian si rende conto che potrebbe diventare, psicologicamente, l’ultima vittima di Little.

Attraverso Lauren e le diverse donne delle forze dell’ordine, insieme agli investigatori, ai sopravvissuti e ai membri della famiglia delle vittime, Confronting a Serial Killer fa luce su questioni sistemiche all’interno del sistema di giustizia penale, compresi i pregiudizi contro le comunità emarginate, in particolare le donne di colore e le persone con problemi di dipendenza, malattie mentali e traumi.

