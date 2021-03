Anna: trailer e poster della serie TV Sky di Niccolò Ammaniti

Sono disponibili il primo trailer ed il poster di Anna, nuova serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti e ispirata al suo romanzo omonimo.

La storia è ambientata in un mondo distopico e vede protagonista Anna, una giovane ragazza tenace e coraggiosa che parte alla ricerca di Astor, suo fratello rapito. La ricerca porterà la ragazza fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città ormai abbandonate. In una Sicilia abbandonata, riconsegnata alla natura e priva di adulti, Anna farà ricorso a tutto il suo coraggio e al quaderno che le ha lasciato la madre, Il libro delle cose importanti, per farcela. Un’avventura che le farà capire come le regole del passato ormai non contino più e che dovrà inventarne delle nuove.

Tutti i sei episodi che compongono la serie TV arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il prossimo 23 aprile. Inoltre per i clienti Sky da più di tre anni grazie al programma fedeltà tutti gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

Protagonisti sono l’esordiente Giulia Dragotto (14 anni, scelta fra oltre duemila candidate), Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV), Elena Lietti, Roberta Mattei, Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, nei panni rispettivamente di Angelica e Pietro, personaggi che Anna incontrerà nel suo cammino.

