Detective Conan: ecco il trailer giapponese del nuovo film

Detective Conan non si ferma mai e adesso è stato pubblicato il trailer giapponese del nuovo film in uscita intitolato The Scarlet Bullet.

Detective Conan, è uno dei franchise più prolifici degli ultimi vent’anni, e sembra non volersi fermare, è in arrivo infatti un nuovo lungometraggio intitolato The Scarlet Bullet. Segnato come il ventiquattresimo film della serie,The Scarlet Bullet seguirà il detective ragazzo che tenterà di nuovo di risolvere un mistero che coinvolge un rapimento nell’universo delle Olimpiadi.

Per coloro che non hanno familiarità con il detective ragazzo, la storia segue il detective Shinichi Kudo, che si ritrova nei panni di un ragazzino in giovane età dopo essere stato avvelenato. Nel tentare di risolvere i casi nello stesso modo in cui lo faceva da adulto, ha dovuto superare ovvi ostacoli che derivano dall’essere posto nel corpo di un ragazzino. L’anime ha recentemente raggiunto la pietra miliare di mille episodi, dimostrando che il franchise creato da Gosho Aoyama ha trovato un notevole seguito di fan.

The Scarlet Bullet sarebbe dovuto uscire al cinema un anno fa, ma è stato rimandato, come tanti altri progetti anime, a causa della pandemia di Coronavirus. Ora impostato per una data di uscita il 16 aprile, il film è destinato a uscire nei seguenti paesi nello stesso momento: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Filippine, Brunei, Tailandia, Vietnam, Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Francia, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita. Una data di rilascio italiana deve ancora essere rivelata, ma considerando la popolarità del franchising, immaginiamo che arriverà molto presto.

Caso chiuso, noto anche come Detective Conan è basato sul manga scritto e illustrato da Gosho Aoyama. È stato serializzato sul settimanale di Shogkankan di Shōnen da gennaio 1994 ed è stato raccolto in 98 volumi di Tankōbon a partire dal 20 aprile 2020. A causa di problemi legali con il nome Detective Conan, le uscite in lingua inglese da Funimation e Viz sono state rinominate con Caso chiuso. La storia segue il detective Shinichi Kudo (ribattezzato Jimmy Kudo in diverse traduzioni in inglese) che è stato trasformato in un ragazzinoo mentre stava indagando su un’organizzazione misteriosa.