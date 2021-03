Joe Cornish rivela che Attack the Block 2 è ancora in fase di sviluppo e vede il ritorno nel cast John Boyega nei panni del protagonista.

Stando a quanto affermato dal regista Joe Cornish, Attack the Block 2 è ancora in fase di sviluppo e conta nel cast la presenza di John Boyega nei panni del protagonista (questo già lo immaginavamo). Rilasciato nel 2011, il primo Attack the Block è stato una delle sorprese di quell’anno, entrando anche nella top 10 di Screen Rant. Il film originale segue la storia di un’invasione aliena, che vede la contrapposizione tra i cattivi ultraterreni e un gruppo di ragazzi duri del sud di Londra.

John Boyega è noto per aver interpretato il ruolo di Finn nella trilogia sequel di Star Wars. Tra l’altro, era stato scelto da J.J. Abrams dopo aver visto l’attore recitare in Attack the Block. Nel cast del primo film ricordiamo la presenza di Jodie Whittaker (Sam), conosciuta per aver preso parte alla serie tv Doctor Who. Cornish, invece, nel 2019 ha diretto The Kid Who would Be King, che si è dimostrato un grosso fallimento al botteghino. Ora sembra ci siano speranze per un sequel di Attack the Block.

Nel corso di un’intervista con EW, Joe Cornish ha affermato che Attack the Block 2 è ancora in fase di sviluppo e di aver parlato con Boyega per discutere la storia del sequel:

Al momento ci stiamo lavorando. John Boyega è stato a casa mia qualche settimana fa e ci siamo seduti in giardino – mantenendo una distanza sociale adeguata – a parlare di idee per la storia fino a quando non è diventato così buio che non riuscivamo più a vederci. Quindi, sì, ci stiamo lavorando.

Ora abbiamo la certezza che Attack the Block 2, anche visto che l’ultimo aggiornamento sul sequel riguardava delle voci su conversazioni avute con l’attore protagonista.

Potrebbe interessare: