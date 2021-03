Shrek festeggia il suo 20° anniversario

In onore del suo 20° anniversario, Shrek tornerà nei cinema il 25, 28 e 29 aprile (pandemia permettendo), per rivitalizzare l'interesse per il franchise.

Shrek tornerà nei cinema per tre notti in onore del suo 20° anniversario. Pubblicato nel 2001, il classico animato vede Mike Meyers nei panni dell’orco misantropico che, insieme all’aiuto di Ciuchino (Eddie Murphy), deve andare in missione per salvare la principessa Fiona (Cameron Diaz) per riprendere il controllo della sua palude dopo che è stata invasa da creature fiabesche. Shrek è stato un successo al momento della sua uscita, incassando oltre $ 480 milioni al botteghino e guadagnando recensioni estasiate per le esibizioni vocali. La sua capacità di incorporare temi per adulti in fiabe familiari per bambini ha anche spinto DreamWorks Animation in prima linea contro il potere della Pixar.

DreamWorks ha capitalizzato il successo di Shrek con tre sequel, e tutti e tre hanno superato i numeri di botteghino dell’originale nonostante non abbiano mai ottenuto la stessa adorazione critica. I piani per Shrek 5 sono stati in sviluppo per anni, poiché gli studi si trovano a lottare con il potenziale affaticamento del franchise. Tuttavia, DreamWorks spera di alimentare la nostalgia riportando la sua farsa fiabesca pionieristica nei cinema.

Lo studio rispedirà Shrek in cinema selezionati il ​​25, 28 e 29 aprile, quasi 20 anni dopo la sua uscita originale. La riedizione arriva per gentile concessione di Fathom Events, i cui sforzi per la conservazione del film hanno coinvolto le recenti riedizioni di altri punti di riferimento animati come Spirited Away. L’annuncio ha subito seguito la decisione della DreamWorks Animation di rilasciare una versione 4K UHD del film in home video.

L’eredità di Shrek oltre ad aprire la strada ai franchise moderni di DreamWorks come Kung Fu Panda e Dragon Trainer, ha anche vinto l’Oscar per miglior film d’animazione nell’anno inaugurale della categoria. Ancora più monumentale è stata l’entrata di Shrek nel National Film Registry lo scorso anno, diventando il primo film d’animazione non Disney ad entrare a far parte del club.