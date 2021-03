Batgirl e Zatanna: i progetti confermati dalla Warner Bros.

Warner Bros. confermano che i progetti da solista per Batgirl e Zatanna sono ufficialmente in fase di sviluppo, ma non è noto se siano film o serie di HBO Max.

La Warner Bros. conferma che lo studio sta sviluppando progetti DC per Batgirl e Zatanna. Negli ultimi anni WB e DC hanno pianificato di creare più contenuti di supereroi che mai. Non è passato molto tempo da quando hanno annunciato un’ambiziosa lista di film che avrebbero costituito il DC Extended Universe, e anche se solo una piccola parte di loro è uscita finora, ora hanno più film in varie fasi di sviluppo.

Allo stato attuale della lista DC, ci sono cinque film DC live-action con date di uscita ufficiali fino al 2023. James Gunn è nel bel mezzo delle riprese del suo show spin-off di The Suicide Squad, Peacemaker, e ci sono anche piani per un prequel di The Batman di Matt Reeves. Non mancano i contenuti DC in arrivo, e ora altri due progetti fanno parte saldamente del piano.

La prossima lista di progetti DC ha incluso Batgirl e Zatanna. Durante un recente investor’s day tenuto da AT&T, proprietaria della Warner Bros., un titolo ha anticipato alcuni dei tanti film e programmi TV DC che arriveranno nei prossimi anni. Come condiviso da Collider, due delle inclusioni più importanti erano progetti per Batgirl e Zatanna. La presentazione non ha chiarito se questi saranno film cinematografici o serie HBO Max Originals, ma pone fermamente all’orizzonte progetti per due personaggi DC preferiti dai fan.

Un’apparizione di Batgirl è leggermente meno sorprendente di Zatanna. Recentemente c’erano voci che Batgirl potesse diventare un film. WB e DC hanno sviluppato un progetto su Batgirl dal 2017, quando è stato annunciato che Joss Whedon stava lavorando a un film da solista per Barbara Gordon. Whedon da allora ha lasciato il progetto tra varie controversie sul suo comportamento professionale. Da allora è stato rivelato che Christina Hodson di Birds of Prey stava scrivendo Batgirl.

Le discussioni su un progetto solista per Zatanna sono emerse per la prima volta nel 2018. All’epoca, ci si aspettava che la magica Zatanna Zatara potesse ottenere il suo film. WB e DC non hanno mai assunto pubblicamente nessuno per lavorare a un film di Zatanna.