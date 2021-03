WhatsApp: i backup saranno crittografati e protetti da una password

WhatsApp potenzia le difese a disposizione dei suoi utenti. La novità – che è stata individuata e rivelata dal portale WABetaInfo – riguarda i backup salvati su iCloud e Google Drive. Effettuando un backup l’utente può facilmente recuperare tutto lo storico dei messaggi e dei media inviati e ricevuti quando si reinstalla l’app. Attualmente – a protezione di tutta questa ampia gamma d’informazioni – c’è esclusivamente la password scelta dall’utente per il suo servizio di Cloud.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

