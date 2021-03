The World Ends With You: il terzo trailer della serie animata con un nuovo brano musicale

Vediamo il terzo trailer di The World Ends With You The Animation, serie animata ispirata all’omonimo videogioco di Square Enix.

Square Enix ha pubblicato il terzo trailer di The World Ends With You The Animation, serie animata ispirata all’omonimo JRPG pubblicato originariamente su Nintendo DS. Il trailer, che trovate qui sotto, include alcune scene d’azione e la canzone finale “Carpe Diem”, composta da Takeharu Ishimoto e cantata da ASCA.

La serie avrà inizio il 9 aprile 2021, mentre per il 14 marzo 2021 è previsto un evento in cui Square Enix pubblicherà un’anteprima del primo episodio, mostrando anche alcune scene e bozzetti.

Vi ricordiamo che al momento la distribuzione di The World Ends With You The Animation è stata confermata solo per i canali giapponesi. Non è da escludere però che la serie possa arrivare presto anche in Occidente, soprattutto in vista della pubblicazione del sequel dell’acclamato RPG su PS4 e Nintendo Switch prevista per quest’estate.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vi ricordiamo che è disponibile anche una versione rimasterizzata di The World Ends With You denominata Final Remix per Nintendo Switch con comparto tecnico aggiornato, grafica HD ed un nuovo epilogo, oltre ad un sistema ottimizzato per i Joy-Con.

Se siete interessati alla serie animata, guardate anche il primo trailer.