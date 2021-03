The Falcon and The Winter Soldier: nuovo clip della serie Marvel

Venerdì 19 marzo in esclusiva su Disney+ arriverà The Falcon and The Winter Soldier, serie TV Marvel che vede protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. In attesa di poter vedere i sei episodi l’account Twitter ufficiale della serie ha rilasciato una nuova clip:

The price of freedom is high ⭐ Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/Qu62z4TY0f

— The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) March 6, 2021