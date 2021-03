Space Jam: A New Legacy: il personaggio di Pepé Le Pew non ci sarà

La puzzola dei Looney Toones Pepe Le Pew non sarà in Space Jam: A New Legacy, sequel del cult del 1996.

Pepe Le Pew, la puzzola dei Looney Toones, non sarà in Space Jam: A New Legacy. Il personaggio è stato tagliato dal fortunato sequel del film con Michael Jordan perché al centro di polemiche dopo l’articolo apparso sul New York Times scritto da Charles M. Blow che lo include nella cultura dello stupro.

Stando a quanto riporta Deadline.com il personaggio sarebbe dovuto apparire in una scena insieme a Greice Santo, attrice di Jane the Virgin. L’interazione tra i due era stata girata nel 2019 dall’allora regista Terence Nance, il quale poi lasciò la produzione. Il nuovo regista Malcolm D. Lee decise però di eliminare la scena. Quindi la decisione di eliminare Pepe Le Pew è stat presa prima che il personaggio finisse nell’occhio del ciclone.

La scena che vedeva protagonisti la puzzola e Greice Santo era in bianco e nero e ricordava molto quelle girate al Rick’s Cafe in Casablanca. Pepe Le Pew indossa i panni di un barista che ci provava con un donna, interpretata dalla Santo. Iniziava a baciale il braccio, che lei tira indietro, poi lei gli versa addosso un drink e lo schiaffegga dopo che lui le si è seduto accanto, facendolo girare su uno sgabello, che viene poi fermato dalla mano di LeBron James. Il cestista e Bugs Bunny stanno cercando Lola e Pepe sa dove si trova. Poi la puzzola dice ai due che Penelope ha presentato un’ordinanza restrittiva contro di lui e LeBron James gli fa capire che non può toccare gli altri Looney Tunes senza il loro consenso.

La scelta di tagliare la scena non è piaciuta alla Santo, stando alle parole del suo portavoce. L’attrice, che è stata vittima di molestie e che ha un’organizzazione no-profit che aiuta donne vittime di molestie, era contenta di aver girato la scena perché il personaggio viene finalmente punito. Queste le parole del portavoce dell’attrice:

È stato importante per Greice essere nel film. anche se Pepe è un personaggio dei cartoni animati, se c’è qualcuno che avrebbe voluto schiaffeggiare un molestatore come lui, Greice avrebbe voluto che fosse lei. Ora la scena è stata tagliata e lei non ha così il potere di influenzare il mondo attraverso le nuove generazioni che vedranno Space Jam 2, per far sapere alle ragazze e ai ragazzi che il comportamento di Pepe è inaccettabile.

Non è la prima volta che i personaggi dei Looney Toones sono al centro di polemiche. Dallo scorso giugno HBO MAX non permette al personaggio di Elmer Fudd di usare la pistola, in risposta alla violenza delle armi da fuoco degli Stati Uniti.

Space Jam: A New Legacy arriverà al cinema e in streaming il prossimo luglio e vede protagonisti LeBron James, Don Cheadle nel ruolo di Al-G Rhythm, un malvagio programma di intelligenza artificiale e Cedric Joe nei panni del figlio immaginario di James, Dom.

Potrebbe interessarti: