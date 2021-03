Raya e l’ultimo drago: tutti i segreti del drago Sisu

Intervista ai creatori di Raya e l’ultimo drago, 59esimo classico Disney: una guerriera, Raya, deve trovare Sisu, l’ultimo drago esistente nella terra di Kumandra. Abbiamo scoperto tutti i segreti del drago doppiato da Awkwafina. Su Disney Plus.

Raya e l’ultimo drago, 59esimo classico di animazione Disney, è disponibile su Disney Plus dal 5 marzo. Ambientato nel mondo fittizio Kumandra, diviso in cinque regioni e ispirato al nostro Sud-est asiatico, il film segue le avventure di Raya, guerriera che per salvare l’umanità deve trovare l’ultimo drago vivente, Sisu.

Le voci originali di Raya e Sisu sono di Kelly Marie Tran (Rose Tico nell’ultima trilogia di Star Wars) e Awkwafina. Nel film la protagonista si definisce “dragon nerd”: abbiamo quindi chiesto ai creatori di Raya e l’ultimo drago se lo sono anche loro e come hanno trovato il giusto look per Sisu.

Il regista Don Hall, la sceneggiatrice Adele Lim e la produttrice Osnat Shurer, raggiunti in collegamento web, ci hanno raccontato tutti i segreti del drago, che si ispira ai Naga, creature divine legate all’acqua.

Intervista a Don Hall, Adele Lim e Osnat Shurer

Sisu: il drago doppiato da Awkwafina

La sceneggiatrice Adele Lim, appassionata di draghi, ha realizzato un sogno scrivendo Raya e l’ultimo drago:

A proposito dell’essere nerd per i draghi: essendo cresciuta nel Sud-est asiatico sono una grande nerd di draghi. Mio padre è nato nell’anno del drago e anche mio figlio. Quando Osnat mi ha detto che avevamo un’eroina forte e un drago ho accettato immediatamente. Abbiamo portato sullo schermo un tipo di drago diverso. Siamo abituati a immaginare i draghi che sputano fuoco, hanno le ali, volano, mentre invece nella cultura del sud-est asiatico sono divinità legate all’acqua.

La produttrice Osnat Shurer:

Quando abbiamo fatto le ricerche per il film abbiamo deciso di ispirarci alla cultura del Sud-est asiatico per via di questo senso di comunità nonostante le differenze. Abbiamo cominciato a lavorare al personaggio del drago Sisu con alcuni dei nostri esperti, in particolare con il nostro antropologo visuale, che ha lavorato soprattutto sulla sua cresta, sui colori e sui suoi movimenti. Abbiamo creato un drago ispirato ai Naga del sud-est asiatico. È estremamente emozionante il suo rapporto con l’acqua, la vita, l’armonia. È anche un vero personaggio Disney, con in più la voce di Awkwafina. A cui si aggiungono il design, i movimenti, l’acqua. Tutto insieme crea Sisu.

Il regista Don Hall:

Credo che possiamo sicuramente definirci tutti nerd. E dopo questo film sicuramente siamo tutti nerd per i draghi. Il look di Sisu si ispira a quello dei Naga del Sud-est asiatico. È molto diverso da quello dei draghi occidentali. Di solito quelli occidentali sono dei mostri, guardiani che devono essere sconfitti. Mentre un Naga è un essere molto più spirituale, connesso all’acqua. Sono creature che danno ispirazione, delle divinità. Abbiamo costruito Sisu su questo concetto. Siamo quindi partiti dalle rappresentazioni dei Naga e poi i nostri fantastici artisti hanno reso Sisu un personaggio bellissimo e interessante.

Raya e l’ultimo drago è disponibile su Disney Plus.