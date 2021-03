Microsoft Edge sbarca sulle console Xbox, quindi (teoricamente) anche Stadia

A provarla per primi i tester del programma Alpha Skip Ahead, che hanno ricevuto una nuova versione di Edge per le console di casa Microsoft.

Siamo ancora di fronte ad una versione sperimentale, quindi non sorprende ci siano dei problemi, come l’assenza del supporto a mouse e tastiera. Inoltre, almeno in linea teorica, grazie a questo update potrebbe essere possibile usare Google Stadia sulle console Xbox One e Series X/S.

Microsoft Edge su Xbox avrà tutte le funzionalità della versione su Windows 10, compresa una migliore compatibilità e sincronizzazione con varie piattaforme, come Discord o Skype. Prima di vedere la versione definitiva del browser web del colosso di Mountain View sulle console Xbox ci vorrà un bel po’ di tempo.

Ricordiamo che, al momento, su PlayStation 5 non esiste alcun browser web ufficiale. Per poter navigare sul web è necessario utilizzare alcuni “trucchetti”. Insomma, un browser per Xbox basato su Chromium potrebbe dare un certo vantaggio alle console Microsoft rispetto a PS5, qualora le cose non dovessero cambiare.