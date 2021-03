HBO Max ha rilasciato una nuova teaser clip dedicata al personaggio di Wonder Woman di Justice League Snyder Cut, la cui uscita su HBO Max è prevista per il 18 marzo 2021. La clip segue quelle già condivise di Batman, Superman, Aquaman e The Flash.

Gal Gadot ha ripreso il ruolo di Wonder Woman dopo aver debuttato in Batman v Superman: Dawn of Justice. Da allora ha recitato in due film interamente incentrati sul suo personaggio: Wonder Woman e il recente Wonder Woman 1984, ancora attualmente nelle sale. In Justice League Snyder Cut. diretto appunto da Zack Snyder, Wonder Woman è il primo eroe che Batman recluta nel tentativo di proteggere la Terra dopo la morte di Superman.

Nella teaser clip Gal Gadot si allea con Cyborg, Aquaman e Flash per combattere l’esercito di Apokolips durante un tentativo di invasione.

