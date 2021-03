Godzilla vs Kong: nuovo poster del monster movie in arrivo a fine marzo

Il 31 marzo arriverà l’atteso Godzilla vs Kong, film che vede i due noti mostri scontrarsi in un duello che promette tanta azione. In attesa di poter vedere il quarto film del MonsterVerse è stato rilasciato un nuovo poster:

L’immagine vede i due re faccia a faccia e ringhiarsi contro, pronti più che mai alla lotta, con le loro facce inserite all’interno delle lettere VS, ovvero versus. Come è già stato mostrato in molti trailer Godzilla inizia a seminare distruzione perché qualcosa lo infastidisce e per contrastarlo l’umanità decide di affidarsi a Kong.

Il film arriverà al cinema e in streaming su HBO Max in America (al momento non ci sono novità per quanto riguarda la distribuzione italiana) e vede protagonisti Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry. A dirigere troviamo diretto da Adam Wingard (You’re Next, Death Note).

Di seguito la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

